Meningite, fissati i funerali del 17enne Tommaso Fabris

Centinaia di persone sono attese lunedì pomeriggio, 6 marzo, ai funerali di Tommaso Fabris, il cestista 17enne morto lo scorso 28 febbraio all'ospedale San Bassiano dopo aver contratto la meningite da meningococco di tipo B.

Proprio per ospitare il maggior numero possibile di partecipanti, la cerimonia funebre si terrà, alle ore 15, non in chiesa ma alla Cmp Arena di Bassano del Grappa (ex PalaDue). "Se non posso fare grandi cose, posso fare piccole cose in modo fantastico" il messaggio che si legge nell'epigrafe di Tommaso. Domenica sera, 5 marzo, alle ore 19 il santo rosario in sua memoria sarà recitato nella chiesa della frazione di Stroppari a Tezze sul Brenta, dove Tommaso viveva con i familiari. A dirgli addio ci saranno i compagni di squadra del The Team Basket di Riese Pio X, i compagni di scuola del liceo Da Ponte di Bassano del Grappa e tantissimi altri amici e parenti ancora sotto choc per la scomparsa prematura del 17enne. A celebrare il funerale sarà don Pietro Savio, parroco di Tezze sul Brenta, ma non ci sarà il momento dell'eucarestia visto l'altissimo numero di partecipanti attesi alla cerimonia.