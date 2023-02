Meningite, Tommaso perde la vita a 17 anni: donati gli organi

Tommaso Fabris non ce l'ha fatta: martedì mattina, 28 febbraio, i medici dell'ospedale San Bassiano (Bassano del Grappa) ne hanno dichiarato la morte cerebrale. Aveva solo 17 anni. Fatale una meningite da meningococco di tipo B manifestatasi nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Ogni cura e tentativo di salvare il giovane si è rivelato inutile.

I familiari hanno deciso subito di donare gli organi, un ultimo grande gesto d'amore. Sotto choc compagni e dirigenti di The Team, la squadra di basket con sede a Riese Pio X con cui Tommaso giocava, vestendo la maglia numero 4. L'ultimo allenamento era stato proprio venerdì sera in vista della partita in programma domenica scorsa contro San Donà di Piave per la gara del campionato di Serie C Gold. L'Ulss 2 aveva tracciato 22 tra giocatori e staff della squadra, senza fortunatamente trovare nuovi casi di meningite. Tommaso, residente a Tezze sul Brenta, era tesserato anche con la squadra MBA di Bassano del Grappa e aveva trasmesso la passione per il basket anche al fratello minore che gioca in Abruzzo. Sotto choc amici, familiari e compagni di scuola del liceo scientifico "Da Ponte" di Bassano. Nessuno di loro si capacita di come una simile tragedia abbia potuto strappare alla vita in così poco tempo il sorriso di Tommaso. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.