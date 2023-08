Traffico da bollino nero in autostrada nel weekend

Traffico da bollino nero nella giornata di domani. L'atteso fine settimana di controesodo lungo la rete di Autostrade Alto Adriatico replicherà sostanzialmente quanto già registrato lo scorso weekend. A dirlo sono i numeri, con la previsione di circa 183 mila transiti nella giornata di sabato, e quasi 166 mila nella giornata di domenica (bollino rosso).

Sabato da bollino nero

Sabato in direzione Venezia, per l'intera giornata, si avrà traffico critico con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località balneari, nelle vicinanze dei cantieri per la costruzione della terza corsia e in entrata alla barriera di Trieste Lisert. In particolare è atteso l’ingresso di circa 28 mila vacanzieri (come sabato scorso) alla barriera del Lisert di rientro dalle coste croate e dai Paesi del nordest Europa e di circa 13 mila a Latisana.

Nella stessa giornata, in direzione Trieste, si avrà alla mattina e al pomeriggio traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località balneari (16 mila veicoli attesi a Latisana) e in uscita alla barriera di Trieste Lisert, per effetto delle ultime partenze dei turisti verso le mete delle vacanze. Traffico sostenuto è previsto anche nel pomeriggio in A23 Palmanova-Udine, in direzione Palmanova e in A28 Portogruaro-Conegliano, in carreggiata sud con possibili rallentamenti e code in uscita allo svincolo di Portogruaro.

Nella giornata di domenica i flussi dovrebbero leggermente diminuire, con possibili code sempre all’ingresso di Lisert e in uscita e in entrata a Latisana. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica.