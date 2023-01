Maltempo e rientri dalle ferie, traffico in tilt lungo l'Alemagna

Ferie natalizie agli sgoccioli, domenica 8 gennaio. Come prevedibile, i rientri dai luoghi di villeggiatura hanno creato non pochi disagi agli automobilisti che si sono messi in viaggio durante il fine settimana.

Già dal pomeriggio di sabato 7 gennaio lunghi incolonnamenti si sono registrati sulla statale Alemagna per i rientri dalla montagna. Da Tai di Cadore fino all'innesto con l'autostrada A27 si sono verificati lunghi incolonnamenti e tempi di percorrenza da incubo per chi viaggiava in direzione Venezia. Domenica, complice la pioggia e il maltempo, le code sono addirittura peggiorate. Auto in colonna da Castellavazzo all'A27, con piccoli tamponamenti e incidenti che non hanno fatto altro che prolungare i tempi di attesa. Nei vari gruppi social decine le segnalazioni di code e disagi con consigli, per chi deve ancora mettersi in viaggio, di partire dopo le 22.