Tragedia della A28, Mattarella chiama i genitori di Jessica: «Dobbiamo lavorare per migliorare le leggi»

«Mi ha richiamato ieri pomeriggio, alle 16.30, aveva promesso che mi avrebbe richiamato dopo aver ricevuto l'e-mail con l'esito della sentenza». Alain Fragasso, papà di Jessica, 20 anni, vittima con la cugina Sara, 26 anni, dello schianto mortale dello scorso 30 gennaio lungo l'autostrada A28, ha ricevuto ieri una nuova telefonata da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato aveva già chiamato Fragasso il 2 marzo scorso, spinto dal clamore della tragedia e dagli appelli alle isitituzioni lanciati proprio dai famigliari delle due giovani vittime. Il 28 giugno scorso l'investitore delle due cugine, Dimitre Traykov, è stato condannato ad una pena di sette anni di reclusione: una condanna che aveva scatenato forti polemiche perchè considerata troppo mite. Il gup del Tribunale di Pordenone Monica Bisatti aveva inoltre stabilito provisionali dai 35 mila euro per i genitori delle due vittime a 25 mila per il nonno di Sara fino ai 20 mila per gli zii delle due ragazze.

La telefonata con il presidente

«La prima cosa che mi ha chiesto è come stavamo -racconta Alain Fragasso- e che purtroppo anche secondo lui la condanna era bassa però queste sono le leggi e devono lavorare per miglliorarle. L'unica cosa, se ci può tirar su, è che la giusitizia è stata veloce: le ragazze non torneranno più però almeno su quello la giustizia è stata veloce e quindi l'importante è che sia già stato chiuso tutto. Lui ha detto che è sempre vicino alla nostra famiglia: mi ha fatto molto piacere questa telefonata anche se sinceramente lo sapevo mi avrebbe richiamato. Ho parlato con la sua segretaria e mi ha assicurato che ci saremmo sentiti dopo l'estate perchè ora è un momento molto pieno di impegni. Però mi ha chiamato ieri e sono rimasto molto contento: come la prima volta venivo da un periodo triste, ero demoralizzato. Anche l'altra volta così e moralmente mi ha un pò aiutato».