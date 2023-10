Tragedia di San Polo, Alberto Pin è stato dimesso dall'ospedale

Alberto Pin, il capo cantina rimasto coinvolto nell'incidente accaduto il 14 settembre nell'azienda vitivinicola Ca' di Rajo di San Polo di Piave in cui ha perso la vita l'enologo Marco Bettolini, è uscito dall'ospedale una settimana fa e ora si trova a casa, dove è atteso da un mese di convalescenza. Il 31enne era stato ricoverato a causa di una asfissia provocata dall'azoto presente in un autoclave pronta per essere riempita con del vino spumante.

Il giovane, completamente ristabilitosi, è adesso a disposizione degli inquirenti che indagano sul sinistro costato la vita a Bettolini, che sarebbe deceduto proprio nel tentativo di estrarre dall'autoclave il 31enne. Secondo una ricostruzione, suffragata dalle riprese di una telecamere di video sorveglianze che ha inquadrato la scena della tragedia, nel pomeriggio del 14 settembre Pin ed un collega stavano controllando qualche cosa all'esterno del silos per il vino. Probabilmente si erano accorti di un possibile guasto al misuratore della quantità di liquido.

Le immagini mostrerebbero i due mentre armeggiano all'esterno dell'autoclave. Poi Alberto Pin decide di entrare dentro aprendo la botola posta a qualche metro dal fondo del grande contenitore. Che succeda qualche cosa al 31enne deve essere stato subito chiaro a Bettolini, che pochi secondi dopo si vede entrare nell'autoclave tenuto per i piedi dalla terza persona presente e poi riuscire subito. A quel punto l'altro addetto si allontana via correndo dopo aver probabilmente pregato Bettollini di aspettare. Ma lui si spoglia, togliendosi scarpe e calzini e torna dentro questa volta senza essere tenuto da nessuno. L'uomo però scivola e non riesce più a riguadagnare l'uscita.

Al momento indagata risulta una sola persona: è Sandra De Giusti, la madre dei fratelli Cecchetto che gestiscono di fatto l'attività e che è anche il rappresentante legale della Ca' di Rajo. Ma dalle parole di Pin agli inquirenti potrebbero scaturire delle novità.