Tragedia sulle strade, muore autista di una azienda di Oderzo

E' di tre morti e due feriti il tragico bilancio di un incidente avvenuto oggi 2 gennaio sulla Cimpello-Sequals, nel comune di Zoppola (Pordenone) e che ha visto coinvolto un mezzo pesante della Trans Ghiaia, azienda specializzata nella movimentazione terra e demolizioni, trasporti e estrazione e lavorazione di inerti di Oderzo, in via Comunale Postumia di Faè. Per cause in corso di accertamento si sarebbero scontrati un'ambulanza, un camion e un Suv.

A perdere la vita è stato Pierantonio Petrocca, un 40enne autista esperto originario di Crotone ma da anni residente a Valvasone (Pordenone) che era al suo primo giorno di lavoro per la Trans Ghiaia, una volontaria della Croce Rossa di Maniago che era al volante dell'ambulanza e la paziente che veniva trasportata. Il guidatore del Suv el'altro operatore dei servizi sanitari si trovano ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Secondo i primi rilievi il camion stava andando a caricare ghiaia nella cava di Valvasone mentre l'ambulanza rientrava dal Policlinico universitario di Padova, dove aveva caricato una paziente dimessa dall'ospedale. Dopo l'impatto, violentissimo, l'autoarticolato si è capovolto ed è finito nella complanare sottostante. Stando ai primi accertamenti la causa dell'incidente potrebbe essere un sorpasso azzardato in una zona contrassegnata dalla linea continua sull'asfalto.