Tragico incidente nell'Alta Marca, muore centauro

Una persona è morta oggi, 23 luglio, in a seguito ad un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata intorno alle 9,30 a Cison di Valmarino. La vittima si chiamava Giampaolo Benvegnù ed aveva 72 anni. Originario di Padova era residente a Tovena.

L'uomo era in sella alla sua Harley Davidson quando, probabilmente per non avere rispettato una precedenza, si è scontrato con un autobus della Mom lungo la provinciale 535, in via Indipendenza. Intorno alle 9,30 Benvegnù si sarebbe recato in un distributore per rifornire la sua moto. Dopo di che si sarebbe diretto lungo la girando per Cison. E' qui che è avvenuto lo schianto frontale con il mezzo della linea 117, che era partito intorno alle da Ponte della Priula alle 8,10. L'incidente fra i due mezzi è avvenuto frontalmente e non ha dato scampo al 70enne: malgrado l'intervento tempestivo del Suem 118 arrivato da Vittorio Veneto e dei sanitari della Ulss 1 Dolomiti con l'elicottero, è spirato praticamente subito. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri e i Vigili del Fuoco.

«Da quanto è apparso nell’immediatezza - recita una nota di Mom - l’autobus stava procedendo regolarmente in carreggiata su via Indipendenza, provenendo da Follina, e l’impatto con la moto è avvenuto frontalmente. Sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorsi e le forze dell’ordine. Siamo sicuramente sconvolti per questo tragico incidente stradale, esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia della vittima. Siamo vicini anche all’autista che è in questo momento è sotto shock per quanto accaduto»

Giampaolo Benvegnù viveva a Tovena da quando era andato in pensione. Aveva lavorato come portiere di notte. L'uomo, che era divorziato, lascia due figli. Il traffico in via Indipendenza, bloccato temporaneamente, ha subito dei rallentamenti per tutta la mattinata.