Precipita da un sentiero, tremendo volo di 25 metri: muore una 59enne

Tragedia a Tramonti di sopra, sul sentiero delle Pozze Smeraldine. Con lei c'era il figlio, che si è precipitato sotto shock da lei e poi è sceso lungo il torrente per cercare un'area che avesse campo sufficiente per chiamare i soccorsi

E' scivolata nell'unico punto pericoloso del sentiero 938 che dalle Pozze Smeraldine sale verso il Lago del Ciul e ha preso velocità imboccando un canalino roccioso che l'ha fatta cadere per circa venticinque metri fino al letto delle pozze, perdendo la vita. Con lei c'era il figlio, che si è precipitato sotto shock da lei e poi è sceso lungo il torrente per cercare un'area che avesse campo sufficiente per chiamare i soccorsi.

La persona deceduta è Cinzia Pizzo, 59enne di Spresiano. La chiamata è arrivata alla Sores poco prima delle 15. Sul posto è stato inviato l'elicottero della Protezione Civile. A bordo dell'elicottero un medico del Soccorso Alpino imbarcato a Tolmezzo. Purtroppo il medico, sbarcato sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. Si è poi dovuto attendere il nulla osta del magistrato per la rimozione della salma. Sul posto sono arrivate le squadre della stazione di Maniago - percorrendo un tratto con il fuoristrada e un tratto a piedi - con otto soccorritori, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. I carabinieri di Meduno hanno collaborato alle operazioni.