Trattore investe un cavallo, 41enne disarcionata e ricoverata in ospedale

Nel pomeriggio di mercoledì 2 giugno, verso le ore 16.50 in Via degli Angeli a Casale sul Sile, un trattore "New Holland" guidato da un 61enne residente in zona, ha investito un cavallo condotto da una donna di 41 anni. Nell'impatto la cavallerizza è stata disarcionata, finendo a terra. Trasportata in ambulanza al Ca' Foncello di Treviso per accertamenti, non è in pericolo di vita. Sul posto, oltre al personale del Suem 118, sono intervenuti, per i rilievi di legge, i carabinieri di Casale sul Sile.