Trattorino venduto sul web, l'offerta nascondeva una truffa

L'episodio nel febbraio scorso quando un 69enne di Colle Umberto, interessato all’acquisto, si è imbattuto in un annuncio sul sito “trentofarm.weebly.com”, dove è stato proposto l’acquisto del mezzo per una cifra di 1560 euro

Una donna originaria delle Filippine, D.V., 40 anni, residente a Brescia è stata denunciata per truffa dai carabinieri della stazione di Vittorio Veneto. Il fatto risale al mese di febbraio 2021, quando un uomo italiano di 69 anni, residente a Colle Umberto, interessato all’acquisto di un trattorino rasa erba, si imbatte in un annuncio sul sito “trentofarm.weebly.com”, dove veniva proposto l’acquisto del mezzo per una cifra di 1560 euro. Accordatosi con l’inserzionista, che risultava avere il sedicente nome “Alessandro”, la vittima ha effettuato il bonifico con la somma richiesta su coordinate bancarie collegate ad una carta Postepay.

Tuttavia, nonostante l’avvenuto pagamento, del trattorino nessuna traccia, pertanto il 69enne si è visto costretto a formalizzare la denuncia ai carabinieri. Avviate le indagini, i militarii hanno individuato la titolare della carta Postepay, la donna filippina, che ha tentato maldestramente di difendersi dalle accuse riferendo di averla ceduta ad un suo conoscente, titolare di una non meglio definita attività commerciale, con la promessa di una percentuale del 10% dei guadagni sugli affari che avrebbe concluso. Tuttavia, considerati i precedenti per truffa, commessi con le stesse modalità, la motivazione della donna è apparsa poco plausibile e pertanto è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria.