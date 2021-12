Travolta mentre attraversa sulle strisce pedonali, 62enne perde la vita

Tragedia della strada oggi, domenica 12 dicembre, a Santa Lucia di Piave. Daniela Narder, 62 anni, è stata travolta e uccisa da un Suv guidato da un 91enne, che come la vittima era anche lui del posto.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9 in via Distrettuale, a Sarano di Santa Lucia. Secondo la ricostruzione del sinistro la Nardella stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata investita da B.D. L'uomo sarebbe transitato in direzione Santa Lucia a velocità moderata ma sarebbe stato tradito dal sole, che a quell'ora era ancora ancora basso all'orizzonte e che rendeva la visibilità particolarmente difficile.

La donna è stata centrata in pieno ed è morta sul colpo. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Conegliano. Al 91enne sono stati fatti gli esami per verificare l'eventuale stato di alterazione legato all'assunzione di alcolici.