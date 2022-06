Tre incendi in poche ore: domenica di fuoco nella Marca

Domenica di grande lavoro per vigili del fuoco e carabinieri di Treviso: ben tre incendi sono divampati nell'arco di poche ore. La prima chiamata è arrivata in tarda mattinata, poco dopo mezzogiorno, da Fontane di Villorba dove, in Via Po, parte di un'abitazione privata è stata raggiunta dalle fiamme causate dal probabile malfunzionamento di un fornello a gas. Inagibile la pompeiana sotto cui era stato posizionato il fornello. Coinvolta nell'incendio anche l'auto dei proprietari di casa, parcheggiata sotto la tettoia. Lievi, invece, i danni alla casa. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma.

Terminato l'intervento di Fontane, verso le 14.40 i vigili del fuoco si sono spostati in Via Collalto a Biancade, presso il capannone adibito a deposito di materiale elettrico della ditta Lovisetto. All'interno c'erano quattro auto rimaste danneggiate dalle fiamme partite proprio da una delle vetture in sosta per un corto circuito. Il terzo e ultimo intervento in ordine di tempo è avvenuto a metà pomeriggio in Via Terraglio a Preganziol, sede dei servizi sociali dell'Ulss 2. Anche in questo caso le fiamme e il fumo sarebbero stati provocati da probabile corto circuito. Nessuna persona è rimasta ferita nei tre incendi.