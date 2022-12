Guasto ad un treno sulla linea Venezia-Padova, disagi anche tra Treviso e Conegliano

Il ritardo minore è di 45 minuti, ma ci sono convogli che aspettano di partire da quasi quattro ore: caos in stazione a Padova nella prima mattinata di oggi, lunedì 12 dicembre, per una serie di guasti che stanno facendo slittare o saltare la quasi totalità dei treni.

Le notizie che circolano tra i passeggeri in snervante attesa all'interno della stazione ferroviaria della città del Santo parlano di un guasto non meglio precisato sulla linea Venezia-Padova, causato dalla gelata che ha colpito la zona nella nottata. Guardando però il sito ViaggiaTreno del gruppo Trenitalia, dove viene aggiornato il traffico ferroviario in tempo reale, si scopre come i guasti nell'area siano molteplici: si va da una serie di inconvenienti tecnici sulle linee Bologna-Venezia e sul nodo di Verona ma soprattutto sulla linea Venezia-Vicenza (quest'ultimo segnalato alle ore 5.10) a un problema a un passaggio a livello sulla linea Rovigo-Verona. Per quanto riguarda il guasto sulla linea Venezia-Vicenza viene confermato che il problema è dovuto alla formazione di ghiaccio.

Disagi si sono verificati anche sulla linea Venezia-Udine, in particolare tra Treviso e Conegliano dove i ritardi sono stati causati dalla formazione di ghiaccio e dal guasto ad un locomotore.