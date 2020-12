Si rifiuta di mettere la mascherina, passeggeri costretti a cambiare treno

Nella serata di lunedì 14 dicembre i carabinieri di Castelfranco Veneto hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio un 20enne di origini algerine.

L'intervento dei militari dell'Arma è avvenuto in stazione dei treni dove il giovane, in evidente stato di alterazione, era stato richiamato dal capotreno a indossare la mascherina. All'arrivo dei carabinieri, il 20enne ha opposto resistenza impedendo di fatto la partenza del treno delle ore 20 diretto a Venezia. I passeggeri, a causa del ritardo accumulato, sono stati invitati a proseguire il viaggio su altro treno arrivato nel frattempo in stazione. Il 20enne, oltre alla denuncia, è stato multato per il mancato uso della mascherina previsto dal Dpcm.