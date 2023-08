A bordo di auto sportive, "sgasano" a vuoto tra i pedoni: nei guai due trevigiani

A bordo di due potenti auto sportive, una Lotus e una Mercedes SLK, premevano sul pedale dell'acceleratore a vuoto, causando un fastidioso inquinamento acustico nella centralissima zona a traffico limitato di Jesolo. Una sfida a chi faceva più rumore in piena regola.

È successo sabato, il tutto in mezzo a pedoni straniti che in quel momento passeggiavano lungo via dei Mille, desiderosi solo di trascorrere una piacevole serata di fine estate. La polizia locale ha intercettato e identificato i responsabili, due trevigiani di 30 anni, dopo le numerose segnalazioni ricevute da parte di passanti ed esercenti.

La segnalazione dei passanti

L'intervento degli agenti è stato rapido, e ha portato alla contestazione dei rumori molesti oltre al sequestro della carta di circolazione per la modifica degli scarichi dei veicoli.

In merito all'intervento della Municipale, è intervenuto anche il sindaco jesolano, Christofer De Zotti: «Proseguiremo con questo tipo di servizi al fine di far cessare le pratiche pericolose nelle ore notturne alla guida di mezzi particolarmente potenti e rumorosi».