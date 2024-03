Ultraleggero caduto, la Procura indaga per disastro aereo colposo

Disastro aereo colposo e duplice omicidio colposo. Sono questi i due reati per i quali la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'incidente, avvenuto in via Alpini a Trevignano, in cui hanno perdo la vita il 71enne Lanfranco De Gennaro e la moglie (coetanea) Lucia Bucceri. L'ultraleggero ai cui comandi si trovava De Gennaro, un generale dell'aeronautica militare in pensione, è precipitato a muso in giù nel giardino di una abitazione privata. A causare l'incidente sembra essere stato un guasto tecnico: l'elica del velivolo si sarebbe improvvisamente fermata e pare che il pilota abbia anche cercato di evitare le case che si trovavano al di sotto dell'apparecchio. Sui corpi di Lanfranco De Gennaro e della moglie non è stata disposta alcuna autopsia mentre sul sinistro è stata avviata anche una indagine da parte dell'agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) i cui risultati saranno subito messi a disposizione degli inquirenti trevigiani.

Il 71enne era stato un pilota esperto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, insieme alla moglie, era diretto dal campo di volo a Montebelluna a Campoformido dove il velivolo abitualmente pilotato dal militare in pensione, un Tecnam P96 Golf, era stato in riparazione. I due avevano deciso di andarlo a prelevare noleggiando un ultraleggero che apparteneva a Alberto Moretti, ex comandante della pattuglie acrobatica delle Freccie Tricolori nel biennio 1991-92 e che, accorso sul lungo dello schianto, è stato sentito a lungo dai carabinieri.

Il velivolo era partito dalla vicina aviosuperficie del campo di "Volo di San Gaetano" e avrebbe avuto un problema tecnico al motore cadendo in picchiata su un giordino privato da diverse decine di metri di altezza poco dopo il decollo. I rottami dell'aereo sono stati posti sotto sequestro.

De Gennaro e la Bucceri erano molto conosciuti a Treviso. Vivevano nel quartiere di San Pelajo, a pochi passi dalla scuola elementare dove Lucia Bucceri aveva insegnato per anni. De Gennaro, Cavaliere della Repubblica, era originario di Udine mentre la moglie era di Grado. Entrambi per lavoro si erano stabiliti nella Marca. I coniugi lasciano due figli: Marco che viveva con i genitori e Silvia, trasferitasi da tempo al Sud Italia. Sotto choc la comunità e le tante persone che li conoscevano, dai colleghi del 51esimo Stormo di Istrana alle centinaia di alunni a cui Lucia aveva insegnato durante i suoi anni da maestra.