Furti e reati contro la persona, 42enne finisce in carcere

Questa mattina, venerdì 17 dicembre, a Trevignano, i carabinieri di Montebelluna hanno arrestato un cittadino marocchino di 42 anni, con precedenti per delitti contro la persona ed il patrimonio, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso. L'uomo deve espiare 2 mesi e 28 giorni di pena detentiva, per lesioni personali e porto abusivo di arma, commessi in San Zenone degli Ezzelini il 13 luglio 2018. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato accompagnato nella sua abitazione, in regime di detenzione domiciliare.