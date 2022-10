Accende la luce, esplosione nell'appartamento saturo di gas: miracolata

Paura nella serata di ieri, venerdì 21 ottobre, poco dopo le 19, a Falzè di Trevignano in un appartamento di via 2 giugno. A causa di un'esplosione dovuta probabilmente ad una fuga di gas, una badante moldava di 52 anni ha riportato ustioni fortunatamente non gravi a volto e braccia. La donna è stata trasportata presso l'ospedale di Montebelluna per essere sottoposta alle cure del caso. Sul luogo della deflagrazione, distintamente percepita dai residenti della zona, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri Compagnia di Montebelluna. L'esplosione, secondo quanto riferito dalla 52enne, è avvenuta quando è stata accesa la luce dell'appartamento, evidentemente già saturo di gas a causa della perdita.