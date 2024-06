Evade dagli arresti domiciliari, i carabinieri lo ritrovano al bar

A Trevignano, i carabinieri hanno arrestato in flagranza del reato di evasione un 41enne che, pur sottoposto agli arresti domiciliari dallo scorso mese di gennaio (nella circostanza aveva violato una misura di divieto di avvicinamento emessa a suo carico dal tribunale), si era assentato arbitrariamente dall’abitazione. La pattuglia, non trovando a casa l’uomo, ha intrapreso immediate ricerche rintracciandolo in breve tempo all'interno di un bar di quel Comune, non distante da casa. L’arresto è stato poi convalidato nel corso di udienza per direttissima svoltasi presso il Tribunale di Treviso e l’uomo è stato sottoposto nuovamente al regime della detenzione domiciliare.