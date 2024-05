Evade dai domiciliari armato di taglierino: 42enne in manette

Nella mattinata di sabato 11 maggio, a Trevignano, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Montebelluna hanno arrestato in flgranza di reato un 42enne del posto, evaso dagli arresti domiciliari che stava scontando dallo scorso gennaio.

I militari erano arrivati a casa del 42enne per un controllo di routine, non trovandolo, hanno iniziato a cercarlo per tutta Trevignano, rintracciandolo mentre, maldestramente, stava cercando di rientrare in casa dal retro dell'abitazione. Sottoposto a perquisizione, il 42enne è stato trovato in possesso di un taglierino. Arrestato e rimesso ai domiciliari, l'uomo è stato anche denunciato per porto abusivo di armi.