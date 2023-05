Video "spinti" e sesso con una minorenne, il pubblico ministero chiede 6 anni e otto mesi per un 35enne

Per la difesa sarebbe affetto da un disturbo compulsivo della sfera sessuale inquadrabile come patologia invalidante l’imputabilità. Ma il pubblico ministero Barbara Sabattini ha invece chiesto oggi, 30 maggio, una pena esemplare: 6 anni e otto mesi di reclusione, in abbreviato cioè con lo sconto di un terzo della pena complessiva.

E' stata rimandata al prossimo 25 luglio la sentenza nel procedimento, che si svolge davanti al gup Carlo Colombo, a carico di un 35enne, attualmente residente a Paese, ritenuto responsabile del reato di atti sessuali con minorenne ai danni di una ragazza, sua vicina di casa, che al tempo dei fatti non aveva ancora compiuto 14 anni. La storia, che risale al periodo tra il mese di aprile e quello di maggio del 2018, parla di un uomo che avrebbe avuto una relazione con la minorenne, con la quale, secondo le indagini della Procura, avrebbe scambiato anche dei video a contenuto "hot", ritraenti la giovane in pose molto intime.

Poi il sesso vero e proprio: almeno sette le occasioni in cui il 35enne e la giovanissima avrebbero consumato dei rapporti completi, di cui cinque sarebbero accaduti presso un parco pubblico di Trevignano e due dentro alle mura domestiche. In una occasione, stando al racconto della vittima, sarebbe stata presente anche una donna, che però non è stata mai identificata.

L'uomo, secondo la perizia effettuata dalla difesa (affidata all'avvocato Guido Galletti) sarebbe però affetto da una condizione psichica che produrrebbe effetti sulla sua imputabilità. Non dello stesso avviso è però il pubblico ministero, che ha chiesto una condanna molto pesante.