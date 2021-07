Si rompe tubatura del metano, Feltrina chiusa per quattro ore

La strada statale Feltrina è rimasta chiusa al traffico per oltre quattro ore, giovedì sera, a causa di un guasto ad una tubazione di metano a quattro atmosfere. La rottura è avvenuta intorno alle 21 a Signoressa di Trevignano. I vigili del fuoco di Montebelluna sono intervenuti per mettere in sicurezza il luogo: le operazioni sono proseguite fino all'una di notte. La rottura è avvenuta mentre erano in corso alcuni lavori per l'ultimazione della nuova rotonda all'altezza dell'attuale sede di Intesa San Paolo (ex Veneto Banca).