Furti in serie, fermata la "banda" della Bmw nera

L?indagine - coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, è partita da una serie di furti avvenuti in sequenza, a volte anche nello stesso giorno, tra Bassano del Grappa e nel comuni confinanti con la Marca, nel periodo agosto - novembre 2021 che avevano come obiettivo abitazioni ed esercizi commerciali.

Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri della Compagnia Bassano del Grappa, coadiuvati nella fase esecutiva dai carabinieri di Treviso, Montebelluna e da unità cinofile del Nucleo di Torreglia, i malviventi raggiungevano gli obiettivi da colpire a bordo di un?autovettura BMW di colore nero e, dopo aver usato violenza su cose, si introducevano all?interno travisati. Si impossessavano di denaro contante ed altri beni mobili, per un ammontare di circa 80mila euro, provocando anche ingenti danni alle strutture.

L'indagine ha portato all'arresto di Enea Gjyra, albanese 26enne e Denis Pivetta, italiano 45enne. Nel corso delle perquisizioni domiciliari, il 26enne è stato trovato in possesso di 1,687 kg di marijuana e per questo arrestator, in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Contestualmente, nell?abitazione dei conviventi Aledon Qarku, albanese 29enne e Tetiana Mishchenko, ucraina 34enne, venivano trovati 625 grammi di marijuana e pertanto arrestati in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Inoltre, B.O., albanese 39enne, veniva denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, poiché trovato in possesso di 1 grammo di cocaina, due bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento e pertanto veniva deferito in stato di libertà.