Tragedia della strada, muore 80enne in scooter

Ancora strade insaguinate nella Marca. Intorno alle 12,30 di oggi, 9 luglio, un grave incidente è accaduto lungo la Feltrina,a Trevignano, in località Signoressa, all'altezza della rotonda della zona commerciale, tra la sede della ex Veneto Banca e la Replay. A restare ucciso è stato un 80enne di Volpago del Montello, G.M, che stava percorrendo la strada per tornare a casa. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica l'uomo stava completando di percorrere la rotonda quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, avrebbe perduto il controllo dello scooter di cui era alla guida. Non si esclude che possa essere rimasto vittima di un malore. Inutile l'intervento del Suem 118, che è sopraggiunto nel luogo del sinistro per i soccorsi, coadiuvato anche dall'elimabulanza, che ha inutilmente tentato di rianimare l'80enne. Si tratta della 36esima vittima della strada in provincia di Treviso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Montebelluna.

