Ladro seriale latitante arrestato nella notte dai carabinieri

Quattro persone colpite da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria sono state rintracciate e tratte in arresto, all'esito di prolungate attività di ricerca, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso.

Nel corso della serata di ieri, a Casale sul Sile e San Biagio di Callalta, militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Treviso hanno individuato e bloccato, in ottemperanza ad una richiesta di mandato di arresto europeo da parte dell'Autorità Giudiziaria rumena, tre soggetti originari di quel Paese, B.R.A., 31enne, autotrasportatore fermato a Casale sul Sile lungo la via Belvedere, B.M.A., 34enne, moglie del primo e S.S., 37enne, localizzati a San Biagio di Callalta presso un'abitazione privata. I tre stranieri sono ritenuti responsabili di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando, alla falsità in banconote e all'indebito utilizzo di carte di credito, reati commessi in Romania nel periodo 2014-2018. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati associati alle Case Circondariali di Treviso e Venezia.

A Trevignano, lungo la SP 102, militari dell'aliquota radiomobile di Montebelluna, hanno fermato e arrestato H.M., 39enne originario di Palmanova (UD) sul quale pendeva da diverso tempo un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Udine. L'uomo, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, dovrà scontare la pena residua di quasi due anni di carcere per una serie cospicua di furti in abitazione commessi in tutto il Triveneto tra gli anni 2010 e 2015.