Lite e urla tra due gruppi di ragazzini, i residenti chiamano i carabinieri

Doveva essere un "incontro chiarificatore" ma li è trasformata in una lite, con urla e accuse reciproche. E' quanto avvenuto nella tarda serata del primo maggio, intorno alle 22, nell'area del parco Augusto Daolio di Musano di Trevignano. All'appuntamento si sono presentati due gruppetti: da una parte un ragazzo e una ragazza, dall'altra due giovanissime, provenienti dalla zona di Valdobbiadene. I toni però, complice anche lo stato di alterazione dovuta all'alcol dei primi, sono trascesi, tanto che alcuni residenti, attirati dalle urla, sono intervenuti per dividere i quattro che non avrebbero avuto però contatti fisici. Smentite le voci sull'eventuale presenza di spranghe o altri oggetti contundenti che non sono state rinvenute. L'intervento di una pattuglia dei carabinieri ha provocato il fuggi fuggi generale. Al momento non è stata presentata nessuna querela, ne' tantomeno vi sarebbero referti medici di pronto soccorso. Nei prossimi giorni, sia sentendo i testimoni che visionando eventuali telecamere, si cercheranno di capire i motivi di questa zuffa.