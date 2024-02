Malore durante il sonno, addio a Enrico Marchetto

E' morto improvvisamente nel sonno Enrico Marchetto, 43anni, informatore scientifico. Lascia la moglie Laura e due figlie di 11 e 17 anni. A ucciderlo, con ogni probabilità, è stato un infarto che lo ha colpito mentre dormiva nella sua abitazione di Falzé, una frazione del comune di Trevignano. La moglie si è resa conto della tragedia quando aveva cercato di svegliarlo perché si alzasse. I soccorsi sono stati chiamati subito ma i sanitari che hanno tentato di rianimarlo hanno potuto solo constate il suo decesso.

Enrico Marchetto, dopo essersi diplomato al liceo Primo Levi a Montebelluna, si era iscritto alla facoltà di farmacia all'Università di Padova e, una volta laureato, aveva intrapreso la professione di informatore farmaceutico. Negli anni delle medie e del liceo aveva anche praticato il nuoto agonistico con la Montebelluna Nuoto, il dorso era la sua specialità: aveva raggiunto buoni risultati pur senza emergere a livello nazionale, poi aveva smesso abbastanza presto. Ma la figlia promette già di seguire le orme agonistiche del padre.

«Il paese di Falzè si è svegliato con un profondo dolore per la prematura scomparsa di un altro giovane padre», dichiara il sindaco di Trevignano, Franco Bonesso, interpretando i sentimenti dei suoi concittadini. «Esprimo a nome dell'amministrazione comunale le più sentite condoglianze e vicinanza alla moglie Laura, alle figlie Adele e Agata e alla mamma Maria Antonia».

Oltre a Laura, le figlie e la mamma Enrico Marchetto lascia la mamma Maria Antonia e il fratello Christian. Nel 2015 il papà Giovanni, un idraulico molto conosciuto in paese, era stato stroncato da un infarto all'età di 70 anni mentre si trovava a bordo della sua auto. I funerali non sono ancora stati fissati: sulla salma saranno infatti condotti degli accertamenti per capire esattamente cosa abbia provocato quella crisi cardiaca fatale mentre stava dormendo.