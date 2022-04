Cabina elettrica razziata dai ladri, spariti 200 chili di rame

Una cabina elettrica di Trevignano, in via Campagnola, è stata completamente razziata nei giorni scorsi dai ladri. Ignoti si sono infatti impossessati di due quintali di oro rosso. Il rame trafugato avrebbe un valore approssimativo di qualche migliaio di euro. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Montebelluna a cui è stato segnalato e denunciato l'episodio. Saranno visionate le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Era diverso tempo che nella Marca non si verificavano furti di questo tipo; si tratta infatti di predazioni che durante la pandemia si erano di molto rarefatte e che ora stanno purtroppo tornando in auge.