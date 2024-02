/ Piazza Dante Alighieri

Rapina all'alimentari: minaccia la commessa armato di taglierino e fugge con i soldi

Attimi di terrore giovedì pomeriggio, 8 febbraio, all'alimentari di Mirco Gatto in piazza Dante a Trevignano. Ladro in fuga con un centinaio di euro in contanti. La 50enne aggredita, nonostante lo choc, non ha riportato ferite