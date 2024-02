Scazzottata davanti ad un locale, due arresti e tre persone denunciate

Hanno iniziato la scazzottata all'interno del locale. Poi, fatti allontanare dalla sicurezza, hanno proseguito al di fuori dell'esercizio pubblico fino a quando non sono intervenute due pattuglie dei carabinieri che hanno avuto qualche problema a riportare la calma. Il bilancio è di tre persone denunciate per rissa aggravata. Due di questi sono stati anche arrestati per resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto è accaduto verso la mezzanotte di ieri, 6 febbraio, a Trevignano. In via Alta, al di fuori di un locale pubblico tre uomini albanesi di 39, 37 e 23 anni si stavano azzuffando per ragioni che sono al vaglio delle indagini, condotte dagli militari dell'Arma di Montebelluna. Quando sono arrivati i carabinieri sul posto erano già intervenuti i sanitari del Suem 118 che avevano prestato soccorso ad uno dei contendenti (il 37enne) che risultava gravemente ferito.

Gli altri, due fratelli originari del paese delle aquile in stato di alterazione psico-fisica, stavano continuando a darsele di santa ragione. E al tentativo di separarli hanno reagito con spintoni e minacce diretti anche ai militari, che sono rimasti fortunatamente illesi. Il 39enne e il 23enne, arrestati in flagranza di reato, sono stati rimessi in libertà non essendoci le esigenze cautelari, Il 37enne invece si trova ancora in ospedale. I tre sono ora attesi dalle determinazioni della Procura di Treviso che si occuperà della vicenda.