"Raid" notturno a casa dell'ex compagna, arrestato un 46enne

Erano da poco passate le 2 del mattino di oggi quando, in evidente stato di alterazione psichica, si è avvicinato al condominio dove risiede la ex compagna - a Trevignano e che peraltro non era in casa - iniziando straparlare, fino a rompere la colpi di cric la vetrata di ingresso del palazzone. Poi, all'arrivo di una pattuglia dei carabinieri di Montebelluna, allertata da un condomino, avrebbe opposto resistenza, spingendo e scalciando.

Oggi, 24 agosto, il 46enne, un giostraio di Vedelago, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, è comparso davanti al giudice del Tribunale di Treviso per il processo a suo carico. L'uomo, che avrebbe alle spalle dei piccoli precedenti penali tra cui una guida in stato di ebbrezza ed un furto, giudicato per direttissima, oltre alla convalida dell'arresto è stato colpito dalla misura del divieto di dimora nel comune di Trevignano. Il processo è stato aggiornato a settembre in quanto il difensore, l'avvocato Stefano Morbioli, ha chiesto termini a difesa.

I militari che sono intervenuti sono rimasti tutti illesi e sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha dovuto adoperarsi non poco a causa della persistente aggressività del 46enne che, nel corso dell'udienza di stamani, si è avvalso della facoltà di non rispondere e non ha chiarito le ragioni del suo "raid" notturno.