Stroncato da un male incurabile, muore 43enne: era padre di due bambini

Qualche anno fa era stato già colpito dalla malattia ma sembrava aver superato questa dura prova. Si trattava purtroppo di un'illusione: qualche mese fa il male si è ripresentato e questa volta non gli ha lasciato scampo, stroncandolo all'età di appena 43 anni. Sono ore di lutto a Falzè di Trevignano per la scomparsa di Stefano Michielin, un giovane padre di famiglia mancato nella giornata di ieri, 4 settembre, a causa dell'aggravamento delle sue condizioni. Il 43enne lascia la moglie Valentina, insegnante di scuola elementale, e i suoi bambini Martina e Filippo. Grande amante della montagna e delle escursioni, l'uomo lavorava per la ditta Poloniato Srl di Caerano di San Marco ed è da tutti ricordato e apprezzato per la sua precisione e professionalità. Stefano aveva perso qualche anno fa il padre Adolfo,molto noto per essere stato titolare con il fratello Gianni di una storica macelleria nella zona. Oltre alla famiglia, Michielin lascia la madre Laura, la sorella Silvia, la nonna, gli zii, le zie, i suoceri e molti tra parenti e amici. Il funerale sarà celebrato domani, mercoledì 6 settembre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Falzè di Trevignano. Presso lo stesso edificio sacro sarà recitato oggi, 5 settembre, il rosario, con inizio alle ore 20.