Ultraleggero caduto, aperte due inchieste: il velivolo era stato preso a noleggio

L'ultraleggero precipitato sabato 23 marzo a Trevignano, poco dopo il decollo dal campo di volo a Montebelluna, era stato preso a noleggio dai coniugi Lanfranco De Gennaro e Lucia Bucceri. Diretti a Campoformido, in Friuli, entrambi hanno perso la vita nel terribile impatto con il suolo.

Sulla tragedia Enac e Procura di Treviso hanno aperto due inchieste per fare luce sui dettagli dell'incidente. Il velivolo generalmente pilotato da De Gennaro, 71 anni ex generale dell’Aeronautica Militare, era un Tecnam P96 Golf attualmente in riparazione. Da qui la scelta di noleggiare l'ultraleggero per una gita in Friuli. Un viaggio costato la vita a entrambi i coniugi. Ulteriori dettagli sono ora attesi dalle perizie sulle salme e sui resti del velivolo precipitato a muso in giù nel giardino di un'abitazione privata in vicolo degli Alpini a Trevignano. La coppia, conosciutissima a Treviso, viveva nel quartiere di San Pelajo a pochi passi dalla scuola elementare dove Lucia Bucceri aveva insegnato per anni. De Gennaro, Cavaliere della Repubblica, era originario di Udine mentre la moglie era di Grado. Entrambi per lavoro si erano stabiliti nella Marca. Loro vicino di casa il professor Gian Domenico Mazzocato. L'ultima volta li ha visti proprio sabato mattina, prima che i due partissero alla volta di Montebelluna. La coppia condivideva la passione per il volo, costata a entrambi la vita. I coniugi lasciano due figli: Marco che viveva con i genitori e Silvia, trasferitasi da tempo al Sud Italia. Sotto choc la comunità di quartiere e le tante persone che li conoscevano: dai colleghi del 51esimo Stormo di Istrana per Lanfranco, alle centinaia di alunni a cui Lucia aveva insegnato durante i suoi anni da maestra. Una tragedia con ancora molti punti da chiarire.