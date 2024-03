Ultraleggero precipita nel giardino di un'abitazione: morti marito e moglie

Tragedia nei cieli della Marca poco dopo le 11.15 circa di oggi, 23 marzo. Un ultraleggero a motore con alla cloche Lanfranco De Gennaro, 71enne ex generale dell'aeronautica militare in pensione che viaggiava in compagnia della moglie 70enne, Lucia Buccieri, residenti a Treviso ma di origini friulane, è precipitato nel giardino di un'abitazione privata di Trevignano, in vicolo degli Alpini, al civico 2. Entrambi sono morti sul colpo. A lanciare l'allarme sono stati i residenti dell'abitazione, testimoni di questo terribile incidente. Intervenuti nell'arco di pochi minuti medico e infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far nulla e hanno constatato il decesso dei coniugi. Intervenute anche alcune squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Montebelluna, oltre al sindaco, Franco Bonesso. Il velivolo è partito dalla vicina aviosuperficie del campo di "Volo di San Gaetano" (giunto sul posto anche il presidente dell'area) e avrebbe avuto un problema tecnico al motore, cadendo in piccchiata da decine di metri di altezza. Sulla vicenda la Procura di Treviso si appresta ad aprire un fascicolo d'inchiesta. Le salme sono state trasportate all'obitorio dell'ospedale di Montebellluna. Il velivolo è stato posto sotto sequestro.

«Stavo sfalciando l'erba, ad un certo punto c'era l'ultraleggero che perdeva colpi del motore e guardando c'era l'elica ferma e visto che barcollava e poi ho visto che è precipitato dietro il tetto della casa» ha raccontato un testimone diretto dell'incidente ad Antenna tre «si è sentito il boato dell'ultraleggero che cadeva. Quando ho sentito sopra di noi il motore che si spegneva, già si capiva che sarebbe caduto perchè barcollava. Io, i signori a fianco e i residenti della casa hanno sentito il botto e sono usciti. Abbiamo subito chiamato i soccorsi, in 4 minuti è arrivato già il medico. Poyteva andare peggio: ci sono i cavi dell'alta tenzione sopra di noi e poi c'è tutta la gente che si trovava fuori. Io tagliavo l'erba ma c'è chi sistemava i campi. E' una bella giornata e tutti ne stavano approfittando».