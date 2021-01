Sassate contro le finestre e danni, vandali scatenati

Avrebbero le ore contate gli autori del raid vandalico messo a segno ai danni del centro civico "Il cubo" di via Treforni a Trevignano. Ignoti, la scorsa notte hanno mandato in frantumi, con il lancio di alcuni sassi, i vetri delle finestre del bagno al piano terra, e danneggiato l'elemento esterno del condizionatore. Il danno è stato stimato in circa 500 euro. Il Comune di Trevignano ha presentato formale denuncia contro ignoti e i carabinieri di Montebelluna sarebbero vicini ad identificare gli autori del gesto. Il Cubo è in uso a varie associazioni ed è dotato di palestra: non è la prima volta che viene preso di mira dai vandali.