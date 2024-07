Travolto da un corriera Mom, grave bambino di undici anni

Un grave incidente stradale ha coinvolto questa mattina un autobus del servizio di trasporto pubblico trevigiano Mom a Quero, in provincia di Belluno. Intorno alle 11,30 un bus che svolge il servizio di collegamento tra la Marca e il Basso Feltrino ha investito un bambino di 11 anni. Il ragazzino, di origini straniere, è stato elitrasportato all'ospedale Ca' Foncello e si trova in gravi condizioni e causa di un importante trauma cranico riportato nell'impatto con il mezzo pubblico.

Il bimabino stava percorrendo in bicicletta la ripida discesa di via Spaloa e pare si sia immesso in via Piave senza rispettare lo stop proprio mentre stava transitando l’autobus con a bordo alcuni passeggeri. Si tratta della strada che collega il centro di Quero con la Sr 348 Feltrina passando davanti al supermercato Eurospesa e alla pizzeria da Franck. Il conducente dell’autobus ha sentito un colpo contro il cristallo anteriore che si è rotto per l'impatto con la testa del piccolo, che poi è finito a terra sull’altro lato della carreggiata. L'autista è in stato di shock.

«Siamo vicini alla famiglia del bambino - ha detto il presidente di Mom Giacomo Colladon - questi incidenti non dovrebbero mai succedere, putroppo è stata una tragica fatalità di cui comunque il nostro dipendente non ha responsabilità. Sono in contatto con i sanitari per sapere come sta l'11enne. Speriamo che, al di là delle lesioni riportate nel sinistro, non ci sia nulla di grave e che possa tornare presto a riabbracciare la mamma e il papà».