Sei anni di botte e minacce alla madre, perizia psichiatrica su un 31enne

L'uomo, residente a Treviso e indagato per maltrattamenti e lesioni sulla donna, è stato sottoposto ad un esame, in incidente probatorio, per stabilire se può stare a giudizio, se era capace di intendere e volere al momento dei fatti e soprattutto per valutare il suo grado di pericolosità sociale