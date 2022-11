Maltratta e umilia la compagna, 39enne finisce a processo

«Zingara, bastarda, sei una madre di m...». Sono alcune delle frasi rivolte alla compagna, unitamente ad alcune aggressioni fisiche. Per questo un 39enne, residente a Treviso, si trova a processo per maltrattamenti nei confronti della compagna, da cui si sta separando. L'uomo, sottoposto anche alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, sarebbe peraltro impegnato in un altro procedimento, questa volta di fronte al giudice civile, per il riconoscimento degli alimenti.

Proprio questo è però il particolare di questa vicenda: il 39enne non solo si dice innocente ma rivolge alla donna l'accusa secondo cui, dal momento che non troverebbero un accordo sulla cifra che dovrebbe essere versata mensilmente, lei lo avrebbe denunciato. E rivolta la frittata giudiziaria: «E' lei ad avermi aggredito, mi metteva le mani addosso regolarmente anche per motivi futili, come ad esempio quando invitavo degli amici a casa e giocavo con loro alla console».

La storia risale al 2018 ma sarebbe andata avanti sino ai giorni nostri. Il 39enne avrebbe conosciuto la compagna, una donna di origine straniera, e, dopo poco che avevano avviato la relazione, i due avrebbero avuto un bambino. Ma da subito i rapporti fra genitori sarebbero stati pessimi, tanto da provocare, da parte dell'uomo, quello che la Procura di Treviso ha definito come «un regime di vita penoso per lei e anche per il figlio».

«Ti faccio fuori, ti mando in coma» sarebbero state le espressioni che le avrebbe riservato, condite con atti denigratori, umiliazioni e delle violenze (che non sono mai state refertate), come ad esempio un calcio sferratole all'addome alla viglia di Pasqua del 2022) alla presenza del figlio minore.