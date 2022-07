Molestatore e presunto piromane, il 50enne è già fuori dal carcere

E' uscito di galera e adesso si trova ai domiciliari il 50enne, residente a Treviso, accusato della tentata violenza sessuale (e del furto di una bicicletta) consumata ai danni di una ragazza la sera di lunedì 18 luglio e denunciato per il "rogo" ai danni della casa della famiglia Tambarotto, proprietaria dell'osteria "Muscoli's" in Pescheria, accaduto invece il 25 maggio scorso. Lo ha deciso il gip Marco Biagetti, che ha sciolto la riserva sulla misura cautelare applicata dopo l'arresto. L'uomo è inoltre sospettato di aver appiccato il fuoco all'esterno del locale "Kimeia" di Piazza San Parisio: le fiamme, divampate la notte dell'11 luglio, hanno coinvolto anche il locale delle cucine, producendo danni all'impiantistica che, secondo un stima, sarebbero di oltre un centianaio di migliaia di euro.

E' stata quindi accolta la richiesta fatta dal suo difensore, l'avvocato Giorgio Cenedese, ma per gli investigatori resta comunque un individuo "pericoloso socialmente". Il 50enne avrebbe anche dei problemi psichici, tanto da essere ricoverato, per due settimane, all'ospedale Ca' Fincello di Treviso dopo l'episodio delle fiamme alla casa della famiglia Tambarotto. E' stato inoltre colpito da un Daspo "Willy", che gli vieta l'ingresso in dieci locali pubblici della città dove aveva creato disturbo ai proprietari e ai clienti.

L'episodio della tentata violenza sarebbe accaduto lunedì, intorno alle 23, quando i carabinieri di Treviso avevano ricevuto una chiamata al telefono: dall'altro capo della linea una giovane, intorno ai 30 anni, che molto spaventata diceva di essere stata oggetto, in pieno centro storico, di fronte a Palazzo Giacomelli, di pesanti molestie di natura sessuale da parte di un uomo di mezza età, che poi era fuggito a bordo della sua bicicletta rubata. La ragazza non si era comunque persa d'animo e lo aveva inseguito nei suoi giri intorno alla zona, permettendo ai militari dell'Arma di individuarlo e fermarlo.