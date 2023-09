Messaggi, regali e proposte alla collega disabile, 50enne finisce davanti ai giudici

n tre mesi le ha inviato centinaia di messaggi telefonici, fatto decine di regali, proposto svariate volte di uscire insieme a cena. Poi lei ha fatto un accesso al telefono rosa, spiegando di non farcela più. E, qualche settimana dopo, si è presentata a fare denuncia. Il 50enne collega di lavoro della presunta vittima, che è stato denunciato ed è finito a processo per stalking, potrebbe sembrare un innocuo petulante, magari insistente e innamorato uomo di mezza età, qualcuno che forse ha superato la misura ma lo ha fatto con le migliori intenzioni. Ma non sarebbe così: l'imputato ha infatti una precedente, sempre per stalking e ancora nei confronti di una donna che, come la protagonista di questa storia, avvenuta nell'hinterland trevigiano tra ottobre e dicembre del 2021, era una portatrice di disabilità.

La vicenda avrebbe preso il "là" quando una 40enne (costituitasi come parte civile assistita dall'avvocato Antonella Picco, mentre il 50enne è difeso dall'avvocato Sabrina Dei Rossi) trova un impiego in stage presso gli uffici di una azienda. Per lei si tratta di una conquista: disabile, con una malattia che nel tempo può solo peggiorare, avere una occupazione con prospettive di assunzione è davvero una conquista importante. La donna è però anche particolarmente riservata e non ha con il colleghi un vero rapporto di amicizia. Ma il 50enne riesce comunque ad avere il suo numero di cellulare e comincia quello che, a suo dire, sarebbe stato un vero e proprio corteggiamento. Lei declina tutte le offerte e allora l'uomo avrebbe iniziato a farle dei regali, prima dei semplici peluches poi cose molto più impegnative, come dei giubbotti o delle paia di scarpe.

Nel frattempo si sarebbero sprecati i messaggi telefonici, tutti all'insegna di una carineria che, per due che si conoscono appena, suona oltre modo sospetta. Il 50enne, per rendersi più "appetibile" agli occhi della donna di cui si era invaghito e nei confronti della quale avrebbe maturato nel tempo una vera e propria ossessione, avrebbe anche finto di avere rapporti di parentela con i titolari dell'azienda. La 40enne annusa la foglia, parla con i suoi responsabili che a loro volta la consigliano di non avere contatti con lui, che viene anche cambiato d'ufficio. I regali vengono tutti rifiutati e allora il presunto stalker sarebbe passato agli improperi, poi agli insulti veri e propri. E a quel punto scatta la denuncia.