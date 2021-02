Ritrovato morto dai genitori, si sospetta una overdose

L'hanno rivenuto in garage, il corpo riverso sul pavimento. M.S., italiano del 1968, è stato ritrovato ieri, domenica 14 febbraio, senza vita dai genitori, due anziani con cui viveva in una casa a Treviso. Il pubblico ministero Francesca Torri ha disposto che sul corpo del 53enne venne effettuata l'autopsia, per cui verrà dato l'incarico i prossimi giorni.

A stroncare l'uomo sarebbe stata una overdose di eroina. M.S. era infatti un consumatore abituale, noto alle forze dell'ordine, con un passato caratterizzato da gravi problemi di tossicodipendenza da cui si sarebbe affrancato per un periodo, prima di ricadere nel gorgo. A scoprire il corpo sono stati i due anziani genitori, insospettiti dal fatto che il figlio non aveva fatto ritorno dal garage dell'abitazione. Padre e madre però sono arrivati troppo tardi: M.S. giaceva morto sul pavimento, oramai privo di vita da quasi un'ora.