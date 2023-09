Abusa di una bambina di soli 7 anni, a processo lo zio

«Non sederti sul letto altrimenti ti farà male come lo ha fatto a me». Sono passati quasi undici anni da quella mattina di novembre 2012 quando una bambina di appena 7 anni confessò alla madre di essere stata fatta oggetto di “attenzioni” particolari da parte dello zio, finito a processo per atti sessuali con minorenne. Undici anni è il tempo impiegato per trovare il domicilio di residenza del presunto colpevole e istruire la causa, approdata oggi, 12 settembre, in Tribunale a Treviso per la prima udienza dibattimentale. Il responsabile di quei fatti terribili è il cognato della mamma della vittima, un moldavo (come la bambina) che al tempo dei fatti aveva 31 anni. Una notte avrebbe approfittato dell'ospitalità dei parenti, infilandosi nel letto della piccola dove, con baci intimi e palpeggiamenti, l'avrebbe abusata per poi toccarsi a sua volta.

La storia terribile, accaduta a Treviso, è stata raccontata nell'udienza odierna dalla mamma della bimba (che oggi è quasi diventata maggiorenne) nel corso di una deposizione a tratti drammatica, interrotta varie volte da crisi di pianto. Tutto si è svolto ad autunno inoltrato del 2022. L'uomo al tempo lavorava come corriere. I rapporti fra le famiglie erano eccellenti: entrambe erano arrivate in Italia clandestinamente salvo regolarizzarsi una volta trovata occupazione. Poi la famiglia del 31enne si era ritrasferita in Moldavia ma i contatti fra i due nuclei erano frequenti. Una sera di novembre la madre della bambina riceve una telefonata dalla sorella che la prega di andare a Mestre, dove si trovava il marito che di lavoro trasportava pacchi fra l'Italia e il paese d'origine, e portarlo a casa perché aveva bevuto parecchio. Alla sera gli viene preparato il letto dove stava il fratellino più piccolo della bimba nella stessa camera della presunta vittima. Il mattino dopo la confessione della piccola: «lo zio mi ha toccato, mi ha fatto del male». La famiglia della piccola decide un confronto con il parente ma questi nega l'accaduto. E' qualche mese dopo che la mamma, nel corso di una visita con la pediatra, si confida con il medico che a sua volta la sprona a presentare la denuncia.

Nel corso di tutto questo tempo l'uomo, nel frattempo divorziato, non ha mai avuto contatti con il suo difensore, l'avvocato Roberto Foffani. E la famiglia della bambina non si è presentata a processo come parte civile. Nella prossima udienza, a metà ottobre, la ragazza sarà "costretta" a presentarsi in aula per testimoniare. La mamma dice che lei non ricorda praticamente nulla dell'episodio e che anzi in famiglia hanno fatto di tutto affinché dimenticasse la brutta avventura. Ora, più di dieci anni dopo, i fantasmi del passato torneranno però a bussare alla porta della sua mente.