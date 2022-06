Accusa il marito di maltrattamenti ma lui si difende: «La sua malattia mentale sta distruggendo la nostra famiglia»

La vicenda sarebbe successa a Treviso nei mesi scorsi. Lui, un 50enne, ha ricevuto una denuncia dalla moglie che però, in attesa di valutazione medica per una condizione psichiatrica, è stata trasferita in una centro di accoglienza insieme al figlio più piccolo della coppia