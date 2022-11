Accusa di violenza sessuale "dimenticata", 55enne comparirà davanti al giudice a dicembre

Era stato già condannato (in primo grado) per maltrattamenti ai danni del coniuge, da cui si stava separando. Ma nell'imputazione la Procura si era "dimenticata" di inserire anche due episodi in cui la donna, una 50enne di Treviso, sarebbe stata fatta oggetto di violenza sessuale. L'avvocato Stefano Pietrobon, subentrato nell'assisterla, ha fatto rilevare il fatto e l'uomo, un 55enne di Treviso, comparirà davanti al gup di Treviso il prossimo dicembre per rispondere di questo reato.

«Hai fatto l'amore con lui, ora fallo con me» avrebbe detto il 55enne, facendo riferimento alla presunta relazione extra coniugale della moglie, che era stata uno dei motivi della separazione in corso nel mese di ottobre del 2019. Così l'avrebbe afferrata, buttata nel letto tenendo ferme le braccia con le ginocchia e le avrebbe insistentemente toccato le parti intime.