Imputato di cinque furti aggravati, la "riforma" Cartabia potrebbe però portare al suo proscioglimento

Cinque colpi, realizzati uno a Roncade, due a Ponzano Veneto, un altro a Villorba e infine a Povegliano, compiuti in sequenza nel corso del mese di novembre del 2021, oltre ad alcuni furti nei mesi precedenti in Provincia di Vicenza. Sono questi i fatti dei quali deve rispondere Denis Pivetta, pluripregiudicato 46enne di Motta di Livenza. Ma il processo a suo carico potrebbe essere uno dei primi a fare i conti con la "riforma Cartabia", che fa sì che per essere perseguiti dalle Procure tutte una serie di reati, tra cui c'è appunto il furto aggravato, debbano essere accompagnati da una denuncia querela della parte offesa. La norma, la cui entrata in vigore è slittata a fine anno, prevede che agli interessati debbano essere spedite delle notifiche e che avranno tre mesi di tempo per presentare la querela. In caso contrario semaforo verde alle archivazioni o ai proscioglimenti.

Nel caso di specie Pivetta, che è stato incastrato dai carabinieri di Bassano, coadiuvati dai colleghi di Treviso e Montebelluna attraverso le intercettazioni ambientali fatte nella macchina del suo complice, ha già risarcito tre dei cinque proprietari delle attività oggetto dei furti, che avevano effettivamente presentato una denuncia-querela in cui chiedevano che i responsabili, una volta trovati, venissero puniti. Mentre in due casi erano state fatte soltanto denuncia orale. Anzi: una delle vittime ha nell'udienza di oggi, 10 novembre, espressamente rinunciato vedere Pivetta eventualmente condannato.

Le tre parti risarcite dal 46enne (difeso dall'avvocato Salvatore Cianciafara) potrebbero non avere alcun interesse a che il processo continui, essendosi accontentate della cosidetta "giustizia equitativa". E se alla prossima udienza (fissata per il 26 gennaio) non dovessero presentarsi, così come la rimanente parte lesa che però non ha presentato la querela, Denis Pivetta, almeno per questi fatti, si vedrebbe prosciolto in via definitiva.