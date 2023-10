Attacco hacker ai siti web degli aeroporti di Venezia e Treviso

Il gruppo SAVE informa che dalle ore 18 alle 18.50 i siti web degli aeroporti di Venezia e Treviso hanno subito un attacco informatico che li ha resi inaccessibili al pubblico. La società ha oscurato i siti in via precauzionale e ha lavorato per minimizzare il tempo di disattivazione degli stessi. Sempre per motivi precauzionali anche i siti degli scali di Verona e Brescia sono stati disattivati, e ora sono tutti regolarmente operativi. SAVE informa che nessuna altra applicazione è stata coinvolta e che le operazioni aeroportuali di tutti gli scali sono procedure sempre regolarmente.