Auto si incendia in corsa, 46enne accosta e riesce a mettersi in salvo

Una probabile autocombustione ha distrutto una Opel insigna questa mattina in zona aeroporto a Treviso. L’episodio si è verificato verso le otto quando è scattato l’allarme per un’auto diretta verso Treviso che stava andando a fuoco su una laterale di via Noalese dove si trovano i parcheggi a tempo nei pressi dell’aeroporto. Un 46enne residente nel padovano ha avuto la prontezza di accostare su una via non trafficata mettendosi in salvo dopo essersi accorto che dalla macchina stava uscendo del fumo. In pochi secondi l’auto è stata interessata da un incendio, probabilmente dovuto ad autocombustione, sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che in pochi secondi hanno spento l'incendio ed una pattuglia del pronto intervento della polizia locale che ha bloccato la circolazione sulla via. Nessuna difficoltà per la viabilità normale in un’orario peraltro di punta.