«Carichi di lavoro, straordinari e gran caldo»: dipendenti del Canova sotto pressione

«Relativamente a quanto accaduto solo pochi giorni fa all’aeroporto Marco Polo di Venezia, dove un addetto al carico scarico bagagli, dopo aver lavorato per oltre 12 ore consecutive, ha ripreso il turno alle sette del mattino seguente e, provato dal caldo e dal mancato riposo, ha subìto un incidente rimediando la frattura di una caviglia, serve tenere alta la guardia e vigilare perché - spiega il segretario generale della FILT CGIL di Treviso Antonio Ventura - i ritmi e carichi di lavoro rappresentano un problema anche al Canova di Treviso».

«A fronte di una stagione, fortunatamente certo, a pieno ritmo, il personale è sottoposto a carichi e ritmi di lavoro pressanti, con consistente utilizzo di lavoro straordinario e riposi giornalieri e settimanali ridotti all’osso. Non possiamo permettere che tale difficile situazione, unitamente al caldo record di questo periodo, conducesse a incidenti, anche più gravi, anche a Treviso - lancia l’allarme il segretario generale della categoria -. Come Sindacati, come FILT CGIL, abbiamo rappresentato ad Aertre la necessità di dare più che particolare attenzione agli effetti delle temperature eccessive, soprattutto ovviamente per il personale che opera in pista, e comunque in generale su tutte le questioni relative alla sicurezza. Già a inizio stagione avevamo segnalato la necessità a nostro avviso di implementare il numero di addetti soprattutto in alcune attività - sottolinea Antonio Ventura -, ma evidentemente l’incertezza sui futuri sviluppi dell’attività, sommata a quella legata a Covid e alla guerra in Ucraina, ha frenato l’azienda su questo versante. Una scelta che ricade però sulle spalle dei lavoratori».