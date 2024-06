Aggressione a un 56enne, alcuni degli arrestati sono già a processo per rapina e lesioni

Hanno un nome i cinque arrestati trevigiani che nella notte tra il 21 e il 22 giugno a Udine hanno selvaggiamente picchiato Shimpei Tominaga, 56enne giapponese, molto noto in città per la sua attività di import export di mobili. L'uomo, che ha riportato multiple fratture alla testa e che nelle fasi concitate dell'aggressione ha avuto un arresto cardiaco, si trova in stato di morte cerebrale all'ospedale Santa Maria della Misericordia del capoluogo friulano.

I ragazzi, tutti tra i 20 e i 25 anni e per ora indagati di lesioni personali gravissime, sono Samuele Battistella, ventenne originario di Vittorio Veneto ma residente a Mareno, il coetaneo Daniel Wedam, di Conegliano, Abdallah Djouamaa, 22 anni, di Vittorio Veneto ma residente a Conegliano, Ivan Boklac, 29, residente a Pescara e cittadino ucraino così come il connazionale Oleksandr Vitaliyovjch Petrov, 30 anni, anche lui della citta abruzzese.

Battistella e Djouamaa non sarebbero nuovi a questo tipo di reati. Nel 2022 i due giovani avrebbero pestato il gestore di un locale di Conegliano, aiutati da un terzo ragazzo che però non è stato mai identificato. Calci e pugni che gli hanno vista prima indagati e poi imputati in un processo per rapina aggravata e lesioni che andrà a sentenza il 2 luglio a Treviso.

Secondo le indagini intorno alle 3 della notte tra il 21 e il 22 giugno Tominaga avrebbe cercato di difendere un ragazzo ferito in un rissa. Avrebbe chiesto di abbassare i toni al gruppo dei trevigiani e di smetterla. A quel punto è stato aggredito e raggiunto al volto da un pugno. Il cinquantaseienne è caduto a terra e ha sbattuto violentemente la testa riportando gravi fratture. Ma soprattutto aveva avuto un arresto cardiaco: il personale sanitario intervenuto nell’arco di pochi minuti sul luogo dell’accaduto si è subito reso conto delle condizioni disperate in cui versava l’uomo, portato in codice rosso all’ospedale.